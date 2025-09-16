Cacharí celebró su 129° aniversario con acto oficial y actividades comunitarias

Esta mañana, con motivo del 129° aniversario de la fundación de Cacharí, se llevó a cabo el acto protocolar encabezado por el intendente Nelson Sombra junto al delegado municipal Mario Piazza.

La ceremonia tuvo lugar en la plaza central, donde se izó la bandera nacional y se entonaron las estrofas del Himno. Participaron funcionarios municipales, autoridades legislativas, representantes de instituciones intermedias, vecinos y vecinas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al cementerio local para rendir homenaje al fundador Mariano Falomir y al agrimensor Juan Andrade, responsable de la primera mensura de terrenos en los orígenes de la localidad. Allí se depositaron ofrendas florales y se pronunciaron oraciones religiosas.

En este marco, se recordó que las actividades celebratorias continuarán el domingo 21 de septiembre desde las 10, en el sector de las calles 9 de Julio y Belgrano, con el tradicional desfile. Se invita a toda la comunidad a participar.

Acciones en la localidad

Durante su visita a Cacharí, el intendente Sombra mantuvo distintas reuniones y recorrió instituciones. Entre ellas, se reunió con los organizadores del festival “A lonja, cantos y piales”, que en 2026 cumplirá su 33° edición. El encuentro, impulsado por la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 32 Paraje La Primavera, se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero e incluirá pruebas de riendas, jineteada, desfile criollo, tropillas, espectáculos artísticos, feria y propuestas gastronómicas.

Asimismo, el jefe comunal firmó un convenio de concesión de uso con la Agrupación Jeeperos Cacharí, otorgando por 12 meses la gestión del Camping Municipal de la localidad.

Por otro lado, junto a la directora del Hospital Municipal “Dr. Casellas Solá”, María Iraizoz, recorrió las instalaciones del nosocomio y dialogó con su personal. Finalmente, visitó el Hogar de Ancianos Lencioni, donde compartió un encuentro con residentes y trabajadores.