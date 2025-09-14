Este domingo, vecinos autoconvocados del Partido de Azul realizaron el Segundo Banderazo por la Autovía de la Ruta 3, una manifestación que tuvo como punto de encuentro el ingreso a la ciudad de Azul y que se replicó en distintas localidades de la región.

Con el lema “La Ruta 3 nos está costando vidas”, los manifestantes exigieron con urgencia la construcción de la Autovía, reclamando que ya no se puede seguir esperando: “Es una cuestión de vida o muerte”. La convocatoria invitaba a participar con banderas, carteles y la propia voz para visibilizar el reclamo.

En Cacharí, la jornada contó con la participación de los Bomberos Voluntarios, actores fundamentales en cada siniestro vial que ocurre en la zona. En Chillar, vecinos también se reunieron en el ingreso a la localidad para sumarse al pedido.

El banderazo y la juntada de firmas fueron organizados por la agrupación Estrellas Amarillas junto a vecinos autoconvocados, y contaron con la adhesión de distintas ciudades en diferentes rutas del país, entre ellas:

• Ruta Nacional 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.

• Ruta Nacional 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.

• Ruta Nacional 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).

• Ruta Nacional 20: Urdinarrain (Entre Ríos).

• Ruta Nacional 33: Tornquist, Bahía Blanca.

• Ruta Provincial 65: Urdampilleta, Bolívar.

• Ruta Provincial 30 y Ruta Nacional 205: Norberto de la Riestra.

• Rutas Provinciales 29, 30 y 74: Tandil, Ayacucho.

• Rutas Provinciales 80, 86 y RP Necochea.

El reclamo se multiplica y suma fuerzas en distintos puntos del país, dejando en claro un mensaje unificado: “Basta de muertes evitables. La Autovía es urgente”.