Aprehensión por tenencia y portación ilegal de arma de fuego

En la jornada del sábado, personal del Comando de Prevención Rural de Azul, en coordinación con la Superintendencia de Seguridad Rural, interceptó a un hombre que caminaba armado en el interior de un campo ubicado en el kilómetro 312 de la Ruta Nacional N° 3.

El individuo fue identificado como Gaitán Gustavo Ismael, de 33 años, domiciliado en la ciudad de Azul. Al momento de la aprehensión se le secuestró una carabina calibre 22, modelo JW-15A, con cargador colocado y tres cartuchos intactos, además de una cuchilla, una chaira y un teléfono celular.

Según informaron, el hombre carecía de la documentación correspondiente del arma, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, “Tenencia y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización”.

Interviene en la causa la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, desde donde dispusieron la notificación de las actuaciones de rigor y la posterior libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.