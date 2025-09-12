Jornada de APS y actividades por el 33° aniversario del servicio en Azul

Esta mañana en el Camping Municipal se realizó una jornada de trabajo en el marco del Día de la Atención Primaria de la Salud (APS) y del 33° aniversario de la creación del servicio en Azul.

Durante el encuentro, el personal de los distintos Centros de Atención Primaria expuso presentaciones sobre los proyectos que se llevan adelante desde el área, compartieron experiencias vinculadas a las intervenciones en territorio y luego disfrutaron de un almuerzo de camaradería.

El intendente Nelson Sombra participó de la actividad junto al equipo profesional y referentes sanitarios. En diálogo con los presentes, el mandatario destacó “el compromiso con el que los integrantes de APS ejercen su labor, una tarea que refleja la vocación puesta al servicio de la comunidad”.

Cronograma de actividades

En el marco del Mes de la Atención Primaria de la Salud, se desarrollarán diversas propuestas abiertas a la comunidad:

Domingo 14 – Plaza Villa Piazza Sur (De las Postas y Guido Spano), de 14 a 18: Festejo del Día de las Infancias con sorteos de juguetes, chocolatada, juegos inflables, corte de pelo gratuito, actividades deportivas y shows de Cirilo Champiñón y Cristian Loustau. Organizan la Comisión Vecinal, el CEC Nº 802, El Ase y el CAPS Nº 8.

Lunes 15 – CAPS Nº 12 (Chillar), 10 hs: Charla sobre salud mental “Manejo de emociones”, a cargo de la Dra. Marina Borsella.

Martes 16 – CAPS Nº 4 (Leyría y Tandil), 9:30 hs: Jornada de Salud Integral “Cuidarnos juntos” con controles de salud, corte de pelo, folklore, expresión corporal, actividad física adaptada y merienda.

Lunes 22 – CAPS Nº 11 (Cacharí), 9 hs: Jornada sobre salud sexual con controles ginecológicos, test de HPV, PAP y colocación de implantes subdérmicos.

Lunes 22 – CAPS Nº 8 (Rivas 1180), 9 hs: Charla sobre la importancia del cuidado de la salud a cargo de la Dra. Ignacia Vela.

Lunes 22 – CAPS Nº 13 (calle 4 entre Maipú y 1º de Mayo), 9:30 hs: Capacitación “Construyendo redes” de alfabetización digital para adultos mayores. Se repetirá el jueves 25.

Martes 23 – CAPS Nº 8, 9 hs: Charla sobre prevención del cáncer de cuello de útero a cargo del Dr. César Arrieguez.

Miércoles 24 – Localidad de 16 de Julio, 10 hs: Jornada de Salud Integral a cargo del Equipo Itinerante Rural junto a las escuelas EP Nº 20, EP Nº 35 y el Jardín “Las Candilejas”. Talleres de nutrición, RCP y primeros auxilios.

Miércoles 24 – Barrio SOCOA, 10 hs: Posta sanitaria con vacunación, control de signos vitales, tensión arterial y glucemia, certificación de DNI y ronda sanitaria a cargo del CAPS Nº 2.

Jueves 25 – Centro Catequístico Santa Teresita (Salta 1294), de 11 a 14: Jornada de Salud Integral organizada por el CAPS Nº 3 con merienda, show del Payaso Pantomima, peluquería infantil, consejería, entrega de anticonceptivos, actividades con adultos mayores y taller de RCP.

Lunes 29 – CAPS Nº 1 (calle 98 Nº 1169), 10 hs: Jornada de Salud Bucal a cargo de odontólogas y especialistas.

Lunes 29 – CAPS Nº 8, 10 hs: Jornada de Salud Integral en el marco de la Ley de los 1000 días, destinada a personas gestantes y niños y niñas de hasta 3 años. Controles pediátricos, vacunación, odontología, obstetricia, nutrición y taller de crianza.

Miércoles 1 de octubre – Barrio Bidegain, 10 hs: Ronda sanitaria en la plaza de Mitre Norte entre 107 y 108, con vacunación, controles de salud, certificación de DNI y ronda sanitaria.