Se conmemoró el Día del Maestro con un emotivo acto en la Escuela Primaria N° 2

Esta mañana, en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 2, se desarrolló el acto conmemorativo por el Día del Maestro, fecha que cada 11 de septiembre celebra la figura de Domingo Faustino Sarmiento y reconoce la labor docente. La ceremonia fue organizada en conjunto con el Jardín de Infantes N° 909 y el Colegio Sagrada Familia.

El encuentro contó con la presencia del intendente Nelson Sombra, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, el director de Educación Bernardo Valdez, autoridades provinciales, educativas, religiosas, gremiales y de entidades intermedias. También participaron alumnos, docentes, familiares y vecinos de la comunidad.

Las banderas de ceremonia de la Escuela Primaria N° 2, la Escuela Secundaria N° 5, el Jardín N° 902 y el Colegio Sagrado Corazón acompañaron el acto, que se inició con la interpretación del Himno Nacional Argentino y del Himno a Sarmiento, a cargo de la Banda Combate de Perdriel. Luego se realizó un minuto de silencio en homenaje a Sarmiento y a los docentes fallecidos.

Durante la jornada, distintas voces de la comunidad educativa pronunciaron palabras alusivas, resaltando el compromiso, la vocación y el rol central de los maestros y maestras en la formación de las nuevas generaciones. En este marco, el jefe Distrital de Educación, David Díaz, expresó:

“Celebramos por anticipado el Día de la Maestra y del Maestro, actores sociales sumamente importantes para el desarrollo de la comunidad, para la construcción de la ciudadanía y para el futuro de la patria. Son pedagogos pero también trabajadores de la cultura”.

Asimismo, recordó figuras locales, nacionales e internacionales que ofrendaron su vida en defensa de la educación.

El encuentro concluyó con presentaciones artísticas realizadas por estudiantes, que dieron un marco festivo y de reconocimiento a la tarea diaria de quienes día a día sostienen la enseñanza.