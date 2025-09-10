Triple colisión de camiones en la Ruta 3, sin lesionados

La Escuela N° 16 de La Colorada conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín
Este miércoles, a la altura del kilómetro 297 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de Azul, se registró un choque entre tres camiones que, afortunadamente, no dejó personas heridas.
Los vehículos involucrados fueron un Mercedes Benz Atego (patente AG768OU), con acoplado Patronelli (patente AG837DE), conducido por Uriel Patricio Bosso, de 23 años y oriundo de Azul; un Iveco (patente AA233NJ), con acoplado Patronelli (patente AA474IL), al mando de Alejandro Mauricio Triaro, de 47 años, domiciliado en Las Flores; y un Iveco Tractor (patente AD094QB), con acoplado Salto (patente DAF683), guiado por Mariano Horacio Laurez, de 45 años, residente en Olavarría.
Como consecuencia del siniestro, el camión Mercedes Benz quedó bloqueando parte de la cinta asfáltica, lo que obligó a establecer tránsito asistido en el sector. En el lugar trabajó personal de Vial Azul y de Corredores Viales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa.
Las autoridades confirmaron que no se instruyeron actuaciones judiciales, dado que no hubo lesionados.
