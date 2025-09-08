Comenzaron en Azul las actividades por el Mes de la Atención Primaria de la Salud

Esta mañana, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Lourdes, se realizó un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el marco del Mes de la Atención Primaria de la Salud, que se conmemora cada 12 de septiembre y que este año marca el 33° aniversario de la creación del servicio en Azul.

Durante la jornada también se llevaron a cabo controles de salud, como toma de tensión arterial y glucemia, y una charla sobre hábitos saludables. Las actividades estuvieron coordinadas por personal del CAPS N°9 y contaron con el acompañamiento de la directora del área, Belén Piazza.



Cronograma de actividades

En el marco de esta conmemoración, se desarrollará un ciclo de propuestas en distintos puntos de la ciudad y localidades rurales. El cronograma es el siguiente:

Martes 9/9 – 9 h: Jornada destinada a embarazadas en el CAPS N°5 (Colón y calle 2).

Miércoles 10/9 – 10 h: Posta sanitaria en plazoleta Eva Perón (Chaves y Jujuy), organizada por CAPS N°2.

Miércoles 17/9: Posta sanitaria en plaza Juan Domingo Perón, barrio UOCRA (CAPS N°2).

Domingo 14/9 – 14 a 18 h: Día de las Infancias en plaza Villa Piazza Sur (De las Postas y Guido Spano), con participación de CAPS N°8, comisión vecinal, espacio cultural El Ase y CEC N°802.

Lunes 15/9 – 10 h: Charla sobre salud mental en CAPS N°12 de Chillar (De Paula 1230).

Martes 16/9 – 9:30 h: Jornada “Cuidarnos juntos” en CAPS N°4 (Leyría y Tandil).

Lunes 22/9 – 9 h: Encuentro sobre salud sexual en CAPS N°11 de Cacharí (Sargento Cabral y Alvear) y charla sobre cuidado de la salud en CAPS N°8 (Rivas 1180).

Martes 23/9 – 9 h: Charla sobre prevención del cáncer de cuello de útero en CAPS N°8.

Martes 23/9 – 9:30 h: Capacitación en alfabetización digital para adultos mayores en CAPS N°13 (calle 4 entre Maipú y 1° de Mayo). Se repetirá el jueves 25/9.

Miércoles 24/9: Jornada de salud integral en 16 de Julio (Equipo Itinerante Rural APS) y posta sanitaria en barrio SOCOA (CAPS N°2, desde las 10 h).

Jueves 25/9 – 11 a 14 h: Jornada de salud integral en Centro Catequístico Santa Teresita (Salta 1294 e/Industria), a cargo de CAPS N°3.

Lunes 29/9 – 10 h: Actividad de salud bucal en CAPS N°1 (calle 98 N°1169) y jornada de salud integral en CAPS N°8.

Miércoles 1/10 – 10 h: Posta sanitaria en barrio Bidegain (CAPS N°2).

Estas propuestas buscan acercar a la comunidad acciones de promoción, prevención y cuidado de la salud, fortaleciendo el vínculo entre el sistema sanitario y los vecinos de Azul y localidades aledañas.