Elecciones legislativas 2025: ajustado triunfo de La Libertad Avanza en Azul

Este domingo se desarrolló en Azul la jornada electoral para la renovación de bancas en el Concejo Deliberante, el Consejo Escolar y para la elección de representantes en la Legislatura bonaerense.

Con el 100% de las mesas escrutadas, el resultado local mostró una paridad histórica: Luis Hoursouripe, candidato de La Libertad Avanza, se impuso por apenas 191 votos de diferencia sobre Laura Barbalarga, de Fuerza Patria. Hoursouripe alcanzó 11.908 votos, mientras que Barbalarga reunió 11.717.



Más atrás se ubicaron las demás fuerzas. Natalia Colomé, de Somos Buenos Aires, que en 2023 había quedado muy cerca de la Intendencia, obtuvo 4.822 votos, lo que significó una fuerte caída respecto de su desempeño anterior. Su espacio, que ponía en juego tres bancas, solo retendrá dos, perdiendo representación en el cuerpo legislativo local. En cuarto lugar quedó Pablo Draghi, de Potencia Azul, con 2.607 votos.

Otros resultados fueron los siguientes:

• Maximiliano González (Unión y Libertad): 912 votos.

• Elisen Pereyra (Frente de Izquierda): 843 votos.

• Gustavo Gamarra (Unión Liberal): 824 votos.

Senado bonaerense

En el plano seccional, Azul logró mantener su representación en el Senado bonaerense. María Inés Laurini, de Fuerza Patria, se impuso dentro de la Séptima Sección Electoral sobre Speroni, de La Libertad Avanza, asegurando la continuidad de una banca para el distrito.