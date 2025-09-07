Elecciones legislativas 2025: ajustado triunfo de La Libertad Avanza en Azul

Tuvo lugar el acto por el Día del Inmigrante
Además se colocó un árbol al pie del monolito que da nombre al espacio.
Este domingo se desarrolló en Azul la jornada electoral para la renovación de bancas en el Concejo Deliberante, el Consejo Escolar y para la elección de representantes en la Legislatura bonaerense.
Con el 100% de las mesas escrutadas, el resultado local mostró una paridad histórica: Luis Hoursouripe, candidato de La Libertad Avanza, se impuso por apenas 191 votos de diferencia sobre Laura Barbalarga, de Fuerza Patria. Hoursouripe alcanzó 11.908 votos, mientras que Barbalarga reunió 11.717.
Más atrás se ubicaron las demás fuerzas. Natalia Colomé, de Somos Buenos Aires, que en 2023 había quedado muy cerca de la Intendencia, obtuvo 4.822 votos, lo que significó una fuerte caída respecto de su desempeño anterior. Su espacio, que ponía en juego tres bancas, solo retendrá dos, perdiendo representación en el cuerpo legislativo local. En cuarto lugar quedó Pablo Draghi, de Potencia Azul, con 2.607 votos.
Otros resultados fueron los siguientes:
• Maximiliano González (Unión y Libertad): 912 votos.
• Elisen Pereyra (Frente de Izquierda): 843 votos.
• Gustavo Gamarra (Unión Liberal): 824 votos.
Senado bonaerense
En el plano seccional, Azul logró mantener su representación en el Senado bonaerense. María Inés Laurini, de Fuerza Patria, se impuso dentro de la Séptima Sección Electoral sobre Speroni, de La Libertad Avanza, asegurando la continuidad de una banca para el distrito.
La propuesta, impulsada junto al Senado de la Provincia, se replicará hoy a las 14 en el Club San José (San Carlos y Bolívar), abierta a toda la comunidad.
Hoy iniciaron las tareas de bacheo asfáltico en caliente en calle De Paula y sus intersecciones con Roca, 9 de Julio y Bolívar.
El 14 de septiembre habrá un banderazo en el acceso a Azul, donde vecinos e instituciones podrán firmar la carta de apoyo al reclamo.
Estas iniciativas se enmarcan en el programa Energía Argentina.
Azul participó en la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTQ+ en Buenos Aires.
El arresto se realizó este miércoles.
Un hombre resultó herido.
Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.
Dos mujeres fueron derivadas al nosocomio.
Un hombre se encuentra en grave estado de salud.
La diferencia a favor de La Libertad avanza se dio en las localidades.