Las emergencias deben comunicarse al 911 y el teléfono de contacto es 423791.
Choque frontal en la Ruta 3
Un hombre resultó herido.Información general05/09/2025NdA
En la madrugada de este viernes, alrededor de las 3, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul.
El siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz Axor (patente AA896SU), conducido por Facundo Nahuel Méndez, de 40 años y oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso; y una camioneta Nissan Frontier (patente AH457BW), en la que viajaban cuatro personas.
El vehículo menor era conducido por Cristian Leonel Ulrich, de 35 años, domiciliado en La Pampa, quien debió ser trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” con una fractura en una de sus piernas. Lo acompañaban Sabina Marile Ulrich (33), también de La Pampa, junto a Miguel Ángel Monje Pinilla (39) y Germán Luis Bonnettini (41), de Bahía Blanca, todos ellos sin lesiones de gravedad.
Tras el impacto, ambos vehículos quedaron sobre la banquina, mientras que la ruta permaneció liberada al tránsito.
En el lugar trabajaron efectivos policiales de Vial Azul y personal de Corredores Viales, también se convocó a la Policía Científica. La causa quedó caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2 del departamento judicial de Azul.
Brushing: la nueva estafa de envíos que amenaza tus datos personales
Cómo evitar ser víctimas de nuevas modalidades de estafa digital.
Fue en ruta 3 kilómetro 301,5.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.
Estudiantes de la Escuela Técnica N°2 participaron en la instalación de nueva señalética urbana
El proyecto, en conjunto con el municipio, continuará en otras calles y sumará la construcción de columnas para semáforos.
Un joven resultó herido tras un accidente en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
El siniestro vial ocurrió en jurisdicción de Azul.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
El arresto se realizó este miércoles.
Hoy iniciaron las tareas de bacheo asfáltico en caliente en calle De Paula y sus intersecciones con Roca, 9 de Julio y Bolívar.
La propuesta, impulsada junto al Senado de la Provincia, se replicará hoy a las 14 en el Club San José (San Carlos y Bolívar), abierta a toda la comunidad.
Tuvo lugar el acto por el Día del Inmigrante
Además se colocó un árbol al pie del monolito que da nombre al espacio.
Las emergencias deben comunicarse al 911 y el teléfono de contacto es 423791.