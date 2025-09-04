La Comisaría de la Mujer y la Familia contará con sede propia

El intendente Nelson Sombra recorrió la nueva sede donde próximamente funcionará la Comisaría de la Mujer y la Familia de Azul. Lo hizo junto a la comisaria Verónica Cussi y a parte del equipo de trabajadoras.

En la ocasión, dialogaron sobre la importante labor que llevan adelante y el valor que representa contar con un espacio en mejores condiciones para el desarrollo de sus funciones.

El jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Seguridad Ciudadana Christian Portaluppi y la directora de Políticas de Género y Diversidad Victoria Fraga. También participaron la agente fiscal Mariela Viceconte y el delegado de Fiscalía de Estado José Luis Comparato.

Al respecto, el mandatario expresó que “estamos recorriendo en Olavarría 622 la nueva sede de la Comisaría de la Mujer. Es un lugar óptimo para atender esta demanda y para que las personas tengan la intimidad necesaria al momento de plantear sus problemas”.

“Esta es una articulación del Estado Provincial, del Estado Municipal y, por supuesto, un agradecimiento enorme al Poder Judicial” -agregó.

Por su parte, Fraga señaló que “estamos celebrando esta mudanza en la nueva sede de la Comisaría de la Mujer, acompañando desde la Municipalidad. Este nuevo espacio es mucho más amplio, acoge de otro modo a las personas que vienen a realizar una denuncia o que buscan asesoramiento y acompañamiento”.

“No solo es la felicidad de Verónica y las trabajadoras que ponen todos los días el cuerpo, sino también de toda la comunidad de Azul”-manifestó.

Asimismo, Comparato indicó que “este inmueble pertenece al fisco de la Provincia y conversando con el subsecretario de Seguridad, surgió la posibilidad de que la Comisaría de la Mujer tuviera un lugar propio y dejara de alquilar. A partir de allí comenzaron las gestiones, en las que el intendente municipal lo requirió al ministro, este al Fiscal de Estado de la Provincia, y finalmente se concretó el proceso de desafectación y afectación del inmueble”.

Cabe señalar que la comisaría funciona las 24 horas del día. Las emergencias deben comunicarse al 911 y el teléfono de contacto es 423791.