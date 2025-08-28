Allanamiento y detención con secuestro de cocaína y armas de fuego

En la madrugada de este jueves, personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Tandil llevó adelante un operativo que puso fin a una investigación iniciada en marzo de este año.

De acuerdo a las tareas de inteligencia, en una vivienda ubicada en calle Independencia al 500, en el barrio Falucho 22 de Tandil, residía un hombre de 58 años, identificado como Juan Manuel Juárez, donde se registraban constantes movimientos de jóvenes y actividades compatibles con el comercio de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía N° 22, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, solicitó la orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. José Moragas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21 horas del miércoles y tuvo como resultado la detención del investigado, quien intentaba disimular la actividad ilícita con la venta de bebidas alcohólicas.

En el lugar se secuestró una importante cantidad de cocaína, dos balanzas digitales de precisión, recortes de nylon, un teléfono celular y una pistola semiautomática calibre 22 cargada. Además, se incautaron una escopeta calibre 16, una carabina calibre 22 y un revólver calibre 38 hallado en el vehículo del detenido.

Durante este viernes, Juárez será indagado por el fiscal Peiretti y por la UFI N° 12, a cargo del fiscal Damián Borean, en relación al uso de las armas de fuego. Posteriormente quedará alojado en la Estación de Policía de Rauch hasta que se disponga su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.