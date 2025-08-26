Incendio de un vehículo en Ruta 60

Anoche, se produjo el incendio de un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 60, a unos 20 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul.

El siniestro afectó a un BMW 535, dominio LDB-089, que sufrió desperfectos mecánicos y quedó detenido sobre la banquina en dirección Azul hacia la localidad de Rauch.

El conductor, identificado como Marcos Julián Almendros de 30 años, oriundo de Azul, resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial Azul y Bomberos de Azul, quienes controlaron la situación mientras se aguardaba la llegada del servicio de grúa.

La ruta permaneció siempre liberada al tránsito y no se instruyeron actuaciones policiales.