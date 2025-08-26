Incendio de un vehículo en Ruta 60

Estudiantes de la Escuela Técnica N°2 participaron en la instalación de nueva señalética urbana
El proyecto, en conjunto con el municipio, continuará en otras calles y sumará la construcción de columnas para semáforos.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.Información general26/08/2025NdA
Anoche, se produjo el incendio de un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 60, a unos 20 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul.
El siniestro afectó a un BMW 535, dominio LDB-089, que sufrió desperfectos mecánicos y quedó detenido sobre la banquina en dirección Azul hacia la localidad de Rauch.
El conductor, identificado como Marcos Julián Almendros de 30 años, oriundo de Azul, resultó ileso.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial Azul y Bomberos de Azul, quienes controlaron la situación mientras se aguardaba la llegada del servicio de grúa.
La ruta permaneció siempre liberada al tránsito y no se instruyeron actuaciones policiales.
El proyecto, en conjunto con el municipio, continuará en otras calles y sumará la construcción de columnas para semáforos.
El siniestro vial ocurrió en jurisdicción de Azul.
Hoy comenzó la segunda etapa de la obra, con una inversión de $33,5 millones del Fondo de Salud.
Con este reconocimiento, se revaloriza la trayectoria de Pelusa Layus, ejemplo de compromiso con el bien común.
Quedó a la espera de la próximas actuaciones judiciales.
Hubo izamiento de la Bandera, descubrimiento de una placa conmemorativa, proyección de un video institucional y presentaciones artísticas de los alumnos.
Un joven fue derivado al nosocomio local.
“El Estado debe garantizar que la tierra y los recursos estén al servicio de quienes más lo necesitan”, sostuvo Sombra.
Gran cantidad de vecinos acompañaron el evento.
El evento fue organizado por la comunidad Cacique Catriel.
El choque se produjo entre un auto y una moto.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.