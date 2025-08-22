Estudiantes de la Escuela Técnica N°2 participaron en la instalación de nueva señalética urbana

Esta mañana, en la intersección de Av. Mitre y Colón, se colocó un nuevo cartel de nomenclatura de calles y avenidas elaborado por estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N°2 “Vicente Pereda”. La iniciativa forma parte del plan de señalética urbana que lleva adelante la Municipalidad de Azul a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

En la jornada participaron alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las modalidades de mecánica y electromecánica, junto a docentes, directivos, exalumnos, autoridades educativas y municipales.

Trabajo articulado y comunitario

Al dirigirse a los presentes, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, resaltó la importancia del proyecto: “Este es un trabajo articulado que hace tiempo venimos dándole forma. Tienen que sentirse orgullosos del trabajo que han hecho en sus talleres, pero ser parte no es solo eso, sino ver cómo queda finalizado el producto que ustedes elaboraron”.

Asimismo, adelantó que los estudiantes participarán próximamente en un nuevo desafío: la construcción de columnas para semáforos. “Cada vez que pasen por una esquina van a decir ‘ese cartel lo hice en el taller’. Trabajar en comunidad es lo importante”, señaló.

Vitale también destacó que varios de los trabajadores presentes, incluido él mismo, pasaron por las aulas de la Escuela Técnica N°2, lo que agregó un valor simbólico al encuentro.

Por su parte, la directora del establecimiento, Verónica Balderrama, expresó: “Estamos súper emocionados. Me parece que la escuela tiene que ser parte de la comunidad y tiene mucho para ofrecer. Este trabajo expresa el esfuerzo colectivo para hacer crecer la ciudad”.

En tanto, se informó que la instalación de señalética continuará en Av. 25 de Mayo.

Proyectos en conjunto

La Escuela Técnica N°2 mantiene una fuerte articulación con distintas áreas municipales en proyectos de impacto comunitario. Entre ellos se destacan la reelaboración de una briquetadora, la construcción de cargadores solares para plazas, la puesta en valor del termo solar del Balneario, el desarrollo de un nuevo sistema de termo con cargadores solares para el Parque Municipal y el funcionamiento del tren infantil “Pamperito”.