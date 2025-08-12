Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en el Prix Infantil del Centro

Equipos locales llegaron a las finales en hockey masculino Sub 14 y Sub 18, mientras que en ajedrez juvenil se lograron destacadas posiciones.
El pasado domingo, en la ciudad de Saladillo, se disputó la 6° fecha del Prix Infantil del Centro, donde la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul logró una destacada participación, ubicándose en la segunda posición general entre más de 30 escuelas competidoras.
A continuación, los principales resultados por categoría:
Sub 8
1° Benjamín Buiraz (Las Flores) – 5,5 pts. sobre 7
2° Helena Linguido (Junín)
3° Felipe Palacios Belli (Bolívar)
7° Augusto Bossi (Azul)
9° Valentino Rodríguez (Azul)
Sub 10
1° Agustín Barbosa (Azul) – 7 pts. sobre 7
2° Gino Caverlotti – 5,5 pts.
3° Bautista Arouxet (Olavarría) – 5 pts.
4° Dante Long (Azul) – 5 pts.
9° Juan Bautista Bossi (Azul)
También participaron: Jano Levigna (Azul) y Sahira Verón (Azul).
Sub 12
1° Tomás Casquero (campeón argentino) – 7 pts. sobre 7
2° Fausto Copis (25 de Mayo) – 6 pts.
3° Dante Marziotti (Azul) – 5 pts.
8° Bautista Verón (Azul) – 4 pts.
9° Briana Kuitert (Azul) – 4 pts.
Sub 15
1° Benjamín Pavón (Junín) – 6,5 pts. sobre 7
2° Felipe Aciar (Rauch) – 5,5 pts.
3° Agustín Damiano (25 de Mayo) – 5,5 pts.
4° Aarón Tenaglia Bicudo (Saladillo) – 5 pts.
5° Nicolás Gorga (Azul)
También se destacó Ian Levigna (Azul).
Sub 18
1° Lautaro Aranda (Bolívar) – 5 pts.
2° Rodrigo Benítez (Coronel Suárez) – 4,5 pts.
3° Benjamín Ortmann (Coronel Pringles) – 4,5 pts.
Libres
1° Ferruccio Zanovello (Saladillo) – 6,5 pts. sobre 7
2° Jano Pacho (Saladillo) – 6 pts.
3° Alejandro Taus – 5,5 pts.
23° Gustavo Godoy (Azul)
34° Julián Barbosa (Azul)
Senior
1° Raúl Apella (Pehuajó) – 4,5 pts.
La próxima fecha del Prix se disputará el 31 de agosto en la ciudad de General La Madrid.
