Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en el Prix Infantil del Centro

El pasado domingo, en la ciudad de Saladillo, se disputó la 6° fecha del Prix Infantil del Centro, donde la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul logró una destacada participación, ubicándose en la segunda posición general entre más de 30 escuelas competidoras.

A continuación, los principales resultados por categoría:

Sub 8

1° Benjamín Buiraz (Las Flores) – 5,5 pts. sobre 7

2° Helena Linguido (Junín)

3° Felipe Palacios Belli (Bolívar)

7° Augusto Bossi (Azul)

9° Valentino Rodríguez (Azul)

Sub 10

1° Agustín Barbosa (Azul) – 7 pts. sobre 7

2° Gino Caverlotti – 5,5 pts.

3° Bautista Arouxet (Olavarría) – 5 pts.

4° Dante Long (Azul) – 5 pts.

9° Juan Bautista Bossi (Azul)

También participaron: Jano Levigna (Azul) y Sahira Verón (Azul).

Sub 12

1° Tomás Casquero (campeón argentino) – 7 pts. sobre 7

2° Fausto Copis (25 de Mayo) – 6 pts.

3° Dante Marziotti (Azul) – 5 pts.

8° Bautista Verón (Azul) – 4 pts.

9° Briana Kuitert (Azul) – 4 pts.

Sub 15

1° Benjamín Pavón (Junín) – 6,5 pts. sobre 7

2° Felipe Aciar (Rauch) – 5,5 pts.

3° Agustín Damiano (25 de Mayo) – 5,5 pts.

4° Aarón Tenaglia Bicudo (Saladillo) – 5 pts.

5° Nicolás Gorga (Azul)

También se destacó Ian Levigna (Azul).

Sub 18

1° Lautaro Aranda (Bolívar) – 5 pts.

2° Rodrigo Benítez (Coronel Suárez) – 4,5 pts.

3° Benjamín Ortmann (Coronel Pringles) – 4,5 pts.

Libres

1° Ferruccio Zanovello (Saladillo) – 6,5 pts. sobre 7

2° Jano Pacho (Saladillo) – 6 pts.

3° Alejandro Taus – 5,5 pts.

23° Gustavo Godoy (Azul)

34° Julián Barbosa (Azul)

Senior

1° Raúl Apella (Pehuajó) – 4,5 pts.

La próxima fecha del Prix se disputará el 31 de agosto en la ciudad de General La Madrid.