Entrega de certificados a profesionales que culminaron sus residencias odontológicas en el Hospital Pintos

Este mediodía, en el Salón Ateneo del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a los profesionales que finalizaron sus residencias odontológicas en Azul.

Recibieron el reconocimiento María Paz Cortondo, jefa de residentes de Odontología General, junto a Guido Tomás Facio y Mauricio Emmanuel Rago, integrantes de la misma especialidad.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Salud, Hernán Combessies; el director y vicedirector del nosocomio, Diego Azcona y Ramiro Giménez; la jefa del Servicio Clínico e integrante del área de Educación, Daniela Bianchi Pintos; la jefa del Servicio de Odontología, Nora Esquinazi, y compañeros de trabajo de los residentes.

Durante el encuentro, las autoridades felicitaron a los profesionales por culminar esta etapa clave en su formación, resaltando la relevancia de la capacitación continua y el trabajo en equipo para fortalecer el sistema de salud local. Además, destacaron la vocación y el compromiso que requiere el ejercicio de la profesión odontológica.