Entrega de certificados a profesionales que culminaron sus residencias odontológicas en el Hospital Pintos
Las autoridades destacaron la importancia de la capacitación continua y el compromiso en el fortalecimiento del sistema de salud local.Información general12/08/2025NdA
Este mediodía, en el Salón Ateneo del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a los profesionales que finalizaron sus residencias odontológicas en Azul.
Recibieron el reconocimiento María Paz Cortondo, jefa de residentes de Odontología General, junto a Guido Tomás Facio y Mauricio Emmanuel Rago, integrantes de la misma especialidad.
La ceremonia contó con la presencia del secretario de Salud, Hernán Combessies; el director y vicedirector del nosocomio, Diego Azcona y Ramiro Giménez; la jefa del Servicio Clínico e integrante del área de Educación, Daniela Bianchi Pintos; la jefa del Servicio de Odontología, Nora Esquinazi, y compañeros de trabajo de los residentes.
Durante el encuentro, las autoridades felicitaron a los profesionales por culminar esta etapa clave en su formación, resaltando la relevancia de la capacitación continua y el trabajo en equipo para fortalecer el sistema de salud local. Además, destacaron la vocación y el compromiso que requiere el ejercicio de la profesión odontológica.
Cinco detenidos y múltiples allanamientos en Azul y Tres Arroyos.
Se inauguró la tercera edición de la feria infantil y juvenil “Azul en Letras”
El SUMAC abrió sus puertas a la feria infantil y juvenil Azul en Letras, que se desarrollará hasta el domingo con entrada libre y gratuita.
También participará "Estrellas Amarillas" de Azul.
El CAPS N° 2 cerró la Semana de la Lactancia con una jornada de reflexión y acompañamiento
Hubo ronda de crianza en el CAPS N° 2 en el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Las obras incluyeron mejoras en parrillas, mesas, piletas, baños, juegos, luminarias y calles internas. Pronto, el espacio será presentado oficialmente a la comunidad.
Incendio de un vehículo en la Ruta 3
Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.
Quedó a disposición de la justicia.
Secuestran un arma de fuego
Allanamiento en el marco de una causa por amenazas y daños.
No hubo que lamentar personas lesionadas.
Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.