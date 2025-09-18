Cayó la “Banda de los Peruanos”: un megaoperativo simultáneo

En un amplio despliegue coordinado por la Policía de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, fueron detenidos seis integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a distintas ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires.

El operativo, realizado en las últimas horas, se desarrolló bajo las órdenes del juez federal Gabriel Di Giulio, con la intervención del fiscal federal Santiago Eyherabide, la secretaria fiscal María José Buglione y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Una investigación de más de un año

La pesquisa comenzó en agosto de 2023, cuando tres vecinos de Azul fueron detenidos con más de un kilo de cocaína. El análisis de los teléfonos incautados permitió reconstruir la existencia de una red organizada que operaba desde cárceles y distintos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante más de doce meses, los investigadores reunieron pruebas a través de inteligencia encubierta, escuchas legales y recursos tecnológicos que permitieron identificar a los cabecillas y el recorrido de la droga hacia Azul, Olavarría y otras localidades del interior bonaerense.

El golpe final

La madrugada del miércoles 17 de septiembre se concretó el megaoperativo. De manera simultánea, se llevaron a cabo allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, zonas del conurbano, la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica y la Unidad N°32 de Florencio Varela.

El resultado fue la detención de cinco ciudadanos peruanos y un argentino, además del secuestro de cocaína fraccionada y compactada, marihuana, balanzas de precisión y teléfonos celulares con información relevante para la causa.

Los detenidos fueron distribuidos en distintas dependencias policiales: una mujer quedó alojada en la Subcomisaría de Chillar, mientras que los hombres fueron trasladados a comisarías de Benito Juárez, Rauch, Laprida y Azul. Otra de las mujeres obtuvo arresto domiciliario.

Con este procedimiento, la Justicia y las fuerzas de seguridad lograron desarticular a la denominada “Banda de los Peruanos”, considerada una de las estructuras narco más activas del centro bonaerense.

El caso refleja la importancia del trabajo conjunto entre la Justicia Federal, la PROCUNAR y las fuerzas policiales especializadas, que permitieron dar un golpe certero a una organización que operaba desde dentro y fuera de las cárceles con un alto nivel de organización.