Jornadas de salud en el mes de la Atención Primaria

Capacitación en delitos informáticos para el Ministerio Público Fiscal
Se realizó en la ciudad de Azul.
Además se informó que el próximo lunes habrá Salud Bucal en el CAPS Nº 1.
Hoy se desarrolló la Jornada de Salud Integral en el Centro Catequístico Santa Teresita, organizada por el CAPS Nº 3. La misma se realizó en el marco de las propuestas que se ofrecen en el mes que se conmemora la creación del Servicio de Atención Primaria de la Salud.
Las actividades incluyeron merienda, show del Payaso Pantomima, stand de brillos, peluquería infantil, enfermería y vacunación, consejería y entrega de anticonceptivos, actividades con adultos mayores y un taller de RCP.
Por otra parte, el próximo lunes habrá Salud Bucal en el CAPS Nº 1, ubicado en calle 98 Nº 1169, a cargo de las odontólogas Marcela Sabattini y Carolina Puleo, la pediatra Rita Grottoli y la licenciada en Obstetricia Marina Lofiego.
En tanto, en el mismo día y horario, en el CAPS Nº 8 se hará una Jornada de Salud Integral destinada a personas gestantes y niños y niñas de hasta 3 años, en el marco de la Ley de los 1000 Días. Se ofrecerá atención en pediatría, vacunación, odontología, nutrición, obstetricia y un taller de límites y crianza.
Finalmente, el miércoles 1 de octubre, desde las 10, se llevará a cabo una ronda sanitaria en el Barrio Bidegain, en la plaza ubicada en Mitre Norte entre calles 107 y 108. La iniciativa, coordinada por el CAPS Nº 2, contará con vacunación, control de signos vitales, tensión arterial y glucemia, certificación de DNI y ronda sanitaria.
