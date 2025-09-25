Presentación del libro del Dr. Carlos Vignau

El Colegio Sagrada Familia de Azul invita a toda la comunidad a participar de la presentación del libro:

“Historia del Colegio-Asilo San Antonio-Colegio Sagrada Familia de Azul”

Será el día Martes 7 de octubre a las 09:00 horas en la institución educativa.

Se trata de una investigación histórica realizada por el Hno. Adelsio Delfabro y completada y editada por el Dr. Carlos Vignau, que abarca 75 años de vida institucional: desde la fundación en 1899 hasta 1986.

La obra recorre el paso de congregaciones religiosas y la archicofradía de damas que hicieron posible la historia del Colegio, resaltando especialmente a quienes formaron parte de sus aulas.

Están invitados ex alumnos, familias, docentes y toda la comunidad interesada en conocer y revivir la historia de la institución.

El libro estará disponible para la venta y lo recaudado será destinado a obras de caridad de la Parroquia San Antonio.