Más de 250 aspirantes rindieron examen para incorporarse a la carrera policial en Azul

Esta mañana, en el Campus Universitario de la UNICEN, se llevó a cabo la instancia de examen a unos 250 postulantes que buscan incorporarse a la carrera policial. La evaluación estuvo a cargo de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

En representación de la comuna estuvo presente el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Christian Portaluppi, quien acompañó el desarrollo de la jornada.

Al respecto, el funcionario explicó: “Esta es la primera etapa del proceso de incorporación al personal policial. Estamos recibiendo cerca de doscientos aspirantes, los cuales son oriundos de Azul. Próximamente habrá otras etapas en las cuales recibiremos gente de Rauch, de Tandil y de Las Flores para poder acompañarlos en su carrera profesional”.