Plantación de árboles por el 50° aniversario de Transportes Malvinas

Se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Camping Municipal.
Esta mañana, en el sector de la Costanera lindero al barrio Güemes, se realizó una plantación de árboles en el marco del 50° aniversario de la empresa Transportes Malvinas SRL, que donó ejemplares por cada año de servicio.
En esta ocasión, la actividad estuvo encabezada por el intendente Nelson Sombra, el gerente técnico de la compañía Maximiliano Sacerdote y estudiantes de la Escuela Primaria N° 62. También participaron integrantes de la comisión vecinal del barrio, miembros del Consejo local del Arbolado, autoridades educativas y representantes de la firma.
Durante la jornada se colocaron tres ejemplares de Acer Buergerianum. En ese marco, el jefe comunal agradeció el gesto de la empresa y resaltó la importancia de cuidar los árboles de manera comprometida y comunitaria. A su vez, Pablo Dragui -en representación de la comisión vecinal- subrayó el trabajo colectivo que se refleja en cada logro del barrio y en la articulación con el Municipio. En la oportunidad, entregó un reconocimiento a los promotores de la iniciativa.
Cabe destacar que para llevar adelante esta propuesta se diseñó un plan de plantación en el que intervinieron el Consejo del Arbolado y el Ejecutivo. El mismo contempla especies nativas de Argentina (en línea con el proyecto impulsado por la Facultad de Agronomía de la UNICEN) y exóticas.
En este sentido, ya se concretaron intervenciones en la zona norte del espacio público y en la vereda de la Plaza Güemes, con la incorporación de ejemplares de fumo-bravos, aguaribay, Acer Buergerianum, Acer Saccharinum y plátanos.
Organizada por la Asociación del Centro Educativo para la Producción Total N° 31 junto a la comunidad de Pablo Acosta.
Continúan las actividades en el marco del aniversario de la Atención Primaria de la Salud
Buscan fortalecer la prevención, la promoción de la salud y el acceso a derechos en las distintas comunidades del distrito.
Comenzaron los trabajos en el predio destinado a la futura playa de estacionamiento
Avanzan los trabajos en la futura playa municipal de estacionamiento y logística.
Se presentó la colección “ESI en las escuelas bonaerenses”.
Hallan a un hombre sin vida
En las próximas horas se realizará la autopsia.
Ibarra: “Cada suicidio es un llamado urgente a transformar las palabras en acciones”
La abogada reflexionó en las redes sobre una problemática que preocupa a todos los Azuleños.
Accidente en Av. 25 de Mayo y Prat
Dos mujeres resultaron con lesiones leves.
Más de 250 aspirantes rindieron examen para incorporarse a la carrera policial en Azul
La Escuela de Policía Juan Vucetich realizó la evaluación de aspirantes.
Accidente múltiple en Av. Mitre y Lavalle
El hecho se produjo minutos después de las 12 horas.
