Plantación de árboles por el 50° aniversario de Transportes Malvinas

Esta mañana, en el sector de la Costanera lindero al barrio Güemes, se realizó una plantación de árboles en el marco del 50° aniversario de la empresa Transportes Malvinas SRL, que donó ejemplares por cada año de servicio.

En esta ocasión, la actividad estuvo encabezada por el intendente Nelson Sombra, el gerente técnico de la compañía Maximiliano Sacerdote y estudiantes de la Escuela Primaria N° 62. También participaron integrantes de la comisión vecinal del barrio, miembros del Consejo local del Arbolado, autoridades educativas y representantes de la firma.

Durante la jornada se colocaron tres ejemplares de Acer Buergerianum. En ese marco, el jefe comunal agradeció el gesto de la empresa y resaltó la importancia de cuidar los árboles de manera comprometida y comunitaria. A su vez, Pablo Dragui -en representación de la comisión vecinal- subrayó el trabajo colectivo que se refleja en cada logro del barrio y en la articulación con el Municipio. En la oportunidad, entregó un reconocimiento a los promotores de la iniciativa.

Cabe destacar que para llevar adelante esta propuesta se diseñó un plan de plantación en el que intervinieron el Consejo del Arbolado y el Ejecutivo. El mismo contempla especies nativas de Argentina (en línea con el proyecto impulsado por la Facultad de Agronomía de la UNICEN) y exóticas.

En este sentido, ya se concretaron intervenciones en la zona norte del espacio público y en la vereda de la Plaza Güemes, con la incorporación de ejemplares de fumo-bravos, aguaribay, Acer Buergerianum, Acer Saccharinum y plátanos.