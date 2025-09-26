Sombra impulsa un amparo por la Ruta 3, pero antes no cuestionó la falta de autovía

En un parte de prensa el Municipio de Azul informó a la comunidad que tal como se había adelantado oportunamente, el intendente Nelson Sombra presentó un amparo ante la Justicia Federal para reclamar por la obra en la Ruta Nacional Nº 3.

En este sentido, el Ejecutivo inició el mencionado recurso, exigiendo de manera urgente que la Dirección de Vialidad Nacional y la empresa concesionaria Corredores Viales SA cumplan con las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad que tienen.

Al respecto, la presentación judicial destaca la omisión de sus obligaciones, habiendo decidido el abandono y la falta de servicio de la Ruta 3, particularmente en el tramo que atraviesa todo el partido de Azul.

“Esta clara omisión afecta de manera actual, y tiene la potencialidad de empeorar, la seguridad de circulación, la prestación de los servicios públicos municipales y además el desarrollo del comercio y la industria, conculcando los derechos del Municipio y también de todos los usuarios que protege la Constitución Nacional Derecho a la Vida, Salud, Derecho a la Libertad de circulación, Derecho a la Educación, y Derecho al Trabajo conforme a los arts. 14, 14 bis, y 16 de la Constitución Nacional y la Autonomía Municipal consagrada en los arts. 5 y 123 del mismo cuerpo legal”-asegura la denuncia ante la Justicia.

En este marco, se reclama que las partes demandadas “reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad” y con la acción de amparo se solicita una medida cautelar protectoria dado el peligro que representa la situación actual de la ruta.

Lo llamativo es que Sombra reclama ahora con fuerza por el deterioro de la Ruta 3, pero en el momento en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había prometido —y jamás cumplido— la construcción de la autovía, eligió guardar silencio. Esa falta de firmeza en los reclamos durante aquellos años contrasta con la decisión actual de llevar el tema a la Justicia, lo que deja expuesta una actitud más cercana a la conveniencia política que a una verdadera defensa de los intereses de los vecinos.



