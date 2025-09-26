Robo de moto terminó en un choque

En la tarde de este viernes, un hecho delictivo derivó en un accidente vial en la intersección de Malere y De Paula, en la ciudad de Azul, que dejó como saldo la aprehensión de un joven de 20 años y un niño derivado al nosocomio.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el episodio comenzó con la denuncia de un vecino de 31 años, quien advirtió la sustracción de su motocicleta Motomel 110 cc, patente A116FZK, en el barrio Carús. Tras el aviso, efectivos policiales iniciaron un rastrillaje y, poco después, personal de CPA observó a un individuo que coincidía con la descripción del autor del robo, circulando en un rodado de similares características.

Al intentar ser interceptado, el sospechoso —identificado como Ricardo Suárez (20)— colisionó con un automóvil Volkswagen Gol Country, dominio EXV137, conducido por Florencia Nieves Martinefsky (36), quien iba acompañada de su hijo de 7 años.

El impacto produjo lesiones tanto en el menor como en el propio acusado, aunque según fuentes oficiales ninguno presenta riesgo de vida. Ambos fueron trasladados al Hospital para recibir asistencia médica.

El joven intentó darse a la fuga tras el choque, pero fue reducido y aprehendido en el lugar por personal policial.