Emergencia agropecuaria para el partido de Azul

Se realizaron las Jornadas “Desafíos de la Logística en el centro de la Provincia”
Se llevaron a cabo el día jueves,
El Municipio de Azul informa que esta mañana se reunió en La Plata, la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, la cual firmó el acta de aprobación del pedido de emergencia agropecuaria solicitado por el intendente Nelson Sombra.
La misma se requirió por las inundaciones acontecidas tiempo atrás y que afectaron al Partido.
La emergencia regirá desde el 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y comprenden las circunscripciones de la X a la XXI.
Se llevaron a cabo el día jueves,
El Intendente de Azul presentó un amparo ante la Justicia por la obra en Ruta Nacional 3.
Se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Camping Municipal.
La empresa donó ejemplares por cada año de servicio.
Organizada por la Asociación del Centro Educativo para la Producción Total N° 31 junto a la comunidad de Pablo Acosta.
La prórroga indefinida de la emergencia, crece la sensación de que llegó para quedarse.
La prórroga indefinida de la emergencia, crece la sensación de que llegó para quedarse.
El hecho se produjo minutos después de las 12 horas.
La empresa donó ejemplares por cada año de servicio.
Se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Camping Municipal.
Además se informó que el próximo lunes habrá Salud Bucal en el CAPS Nº 1.
Azul ya tiene sus finalistas en atletismo para los Bonaerenses 2025.
Será el día martes 7 de octubre a las 9 hs.
El Intendente de Azul presentó un amparo ante la Justicia por la obra en Ruta Nacional 3.