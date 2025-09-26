Emergencia agropecuaria para el partido de Azul

El Municipio de Azul informa que esta mañana se reunió en La Plata, la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, la cual firmó el acta de aprobación del pedido de emergencia agropecuaria solicitado por el intendente Nelson Sombra.

La misma se requirió por las inundaciones acontecidas tiempo atrás y que afectaron al Partido.

La emergencia regirá desde el 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y comprenden las circunscripciones de la X a la XXI.