Aprehendieron a un joven acusado de robar en un kiosco

Un hombre de 27 años fue aprehendido, acusado de haber cometido un violento robo en un kiosco de nuestra ciudad. El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada del 25 de septiembre en el “Drugstore”, ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo y Tandil.

Según información oficial, el delincuente ingresó al local con el rostro semitapado y, simulando portar un arma en el bolsillo, amenazó al comerciante y se llevó una suma cercana a los 100 mil pesos.

Tras un rápido operativo de investigación, que incluyó la toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos, personal del GTO logró identificar al autor del robo. Finalmente, fue aprehendido ese mismo día, a las 15:50, en la esquina de San Juan y Arenales.

El detenido fue identificado como Ángel Iván Alvarado, quien además tenía un pedido de detención vigente desde el 23 de septiembre en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, tramitada en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario.

En primera instancia fue indagado en sede de la UFI N° 6 de Azul y posteriormente recuperó la libertad en el marco de la causa local por robo. Sin embargo, permanece detenido por disposición del Tribunal Federal, a la espera de ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.