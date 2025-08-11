Incendio de un automóvil en calle Puerto Rico: pérdidas totales

En la noche de este lunes, alrededor de las 20:00 horas, personal policial y de bomberos acudieron a un llamado recibido a través del 911 por un incendio que se estaba produciendo en un vehículo en la calle Puerto Rico de nuestra ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil marca Ford Fiesta, dominio EWP-634, estaba completamente envuelto en llamas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el hecho.

El personal de bomberos trabajó rápidamente para controlar y sofocar el foco ígneo.

Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado por un desperfecto mecánico, lo que provocó que el vehículo se incendiara con pérdida total.