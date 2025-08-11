Incendio de un automóvil en calle Puerto Rico: pérdidas totales

Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
En la noche de este lunes, alrededor de las 20:00 horas, personal policial y de bomberos acudieron a un llamado recibido a través del 911 por un incendio que se estaba produciendo en un vehículo en la calle Puerto Rico de nuestra ciudad.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil marca Ford Fiesta, dominio EWP-634, estaba completamente envuelto en llamas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el hecho.
El personal de bomberos trabajó rápidamente para controlar y sofocar el foco ígneo.
Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado por un desperfecto mecánico, lo que provocó que el vehículo se incendiara con pérdida total.
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
Allanamiento en el marco de una causa por amenazas y daños.
Quedó a disposición de la justicia.
Padre e hija resultaron lesionados.
Afortunadamente la joven está fuera de peligro.
Afortunadamente no se registraron personas heridas.
El siniestro vial se produjo entre un auto y una camioneta.
Cinco detenidos y múltiples allanamientos en Azul y Tres Arroyos.
Afortunadamente la joven está fuera de peligro.
Padre e hija resultaron lesionados.
“Ellas no estaban pintadas”: muralismo comunitario con perspectiva de género.
El objetivo es desarrollar actividades sociales, culturales, deportivas y educativas en conjunto. A cambio, el Municipio eximirá del pago de tasas municipales y brindará apoyo institucional.