Accidente múltiple en Av. Mitre y Lavalle

En horas del mediodía de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Mitre y Lavalle, en Azul, que involucró a varios vehículos y dejó como saldo dos personas fueron hospitalizadas con lesiones de carácter leve.

Según información oficial, el siniestro se produjo primero entre dos automóviles un Chevrolet Corsa (dominio CXE-918), conducido por Evelyn Florencia Fuentes, de 28 años y un Ford Focus (dominio AA549FX) guiado por José Javier Lojo, de 53 años. A raíz del choque, uno de los rodados involucrados terminó colisionando contra dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona: una Ford Ecosport (dominio OFG-319) y una camioneta Fiat Toro (dominio AE275NE).

Tanto Fuentes como Lojo debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde recibieron atención médica. De acuerdo a lo informado, ambos presentaban lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción, Policía Científica para la realización de pericias y se procedió al secuestro preventivo del Ford Focus en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, dado que al cursar el vehículo en el sistema informático se detectó una prohibición vigente.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial de Azul.