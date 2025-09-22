Accidente en Av. 25 de Mayo y Prat

Este lunes por la mañana, alrededor de las 10, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Av. 25 de Mayo y Prat, en Azul.

Según informaron, una motocicleta Motomel 110 cc, patente 491CST, conducida por Rosalía Prieto (31), colisionó con una peatona que cruzaba la calzada, identificada como Rocío Cairo (28).

Como consecuencia del impacto, ambas mujeres fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Ingresaron conscientes y con lesiones que, según informaron fuentes oficiales, no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial de CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial de Azul.