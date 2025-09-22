Incendio de un automóvil en calle 3 y Comandante Franco

En la mañana de este lunes, personal policial del Comando de patrullas acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio en la intersección de calle 3 y Comandante Franco, en el barrio El Sol de Azul.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un vehículo Renault Sandero, dominio IAP 632, propiedad de Noelia Fandiño, de 34 años. Según lo informado, la mujer circulaba a bordo del rodado cuando éste comenzó a incendiarse de manera repentina.

De inmediato se solicitó la colaboración del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en el sitio y lograron sofocar el fuego. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron daños materiales totales en el automóvil.