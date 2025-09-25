Reunión organizativa por el 11° Encuentro de Autos Citroën

Ayer, el intendente Nelson Sombra -acompañado por funcionarios municipales- mantuvo una reunión de trabajo con miembros de la Agrupación Amigos de Citroën de Azul, encabezados por su presidente Alfredo Constantino y con colaboradores de la organización.

Durante la misma, los representantes de la entidad solicitaron el acompañamiento del Municipio en el 11° Encuentro de Autos Citroën, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Camping Municipal.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en aspectos organizativos de cara a la realización de este tradicional evento, que contará con diversas actividades de interés vinculadas al automovilismo.