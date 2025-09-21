Hallan a un hombre sin vida

En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la fiscalía de turno.
Este domingo, alrededor de las 14:30, personal policial acudió a un domicilio ubicado en Rauch, entre Mendoza y Neuquén, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona sin vida.
En el lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de Emiliano Eber Cardoso, de 38 años, quien fue hallado por su hermano de 25 años.
En el hecho interviene la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul. Además, se solicitó la presencia de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil o de riesgo, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135, o al 0800-345-1435 desde cualquier punto del país.
