Azul participó en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2025

Se desarrolló la quinta fecha.
Ayer comenzaron las competencias correspondientes a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2025, en las que deportistas de Azul participaron en las disciplinas de hockey masculino y ajedrez.
En Olavarría se desarrollaron los encuentros de hockey masculino en las categorías Sub 14 y Sub 18 libres. En ambas divisiones, los equipos azuleños llegaron a instancias finales, cayendo por 1 a 0 y 3 a 0, respectivamente, tras destacados desempeños en los partidos previos.
Por su parte, en Las Flores se disputó la disciplina de ajedrez juvenil, donde la delegación local obtuvo importantes resultados. En Sub 14 masculino, Zenón Recci se ubicó en el 4° puesto, mientras que en femenino, Kelda Perales Gira logró el 3°. En Sub 16 masculino, Nicolás Baigorria finalizó en el 5° lugar, y en femenino, Valentina Uballes alcanzó el 4°.
Con estos resultados, Azul continúa su participación en las distintas disciplinas de la fase regional, con la expectativa de seguir sumando clasificaciones y representando a la ciudad en la etapa final de la competencia provincial.
