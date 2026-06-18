Detuvieron en Azul a un hombre acusado de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad

Un hombre de 41 años identificado con las iniciales D.S.B. fue detenido este jueves en la ciudad de Azul, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en el marco de una investigación que lleva adelante la UFI N° 2 del Departamento Judicial Azul.

Según se informó oficialmente, la causa se encuentra vinculada a hechos que habrían ocurrido entre los años 2017 y 2019 en una vivienda de esta ciudad. De acuerdo con la investigación judicial, la víctima era una niña de entre 5 y 7 años al momento de los episodios denunciados.

La orden de detención fue emitida por la Justicia luego de la recolección de testimonios y diversas medidas de prueba incorporadas al expediente.

Personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul logró localizar al imputado en la vía pública, en la zona de las calles Abeberry y Rauch, donde se concretó su aprehensión.

Tras su detención, el acusado quedó alojado en una dependencia policial y fue notificado de los derechos que le asisten. Asimismo, se dispuso su comparecencia ante la sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La investigación es instruida por la UFI N° 2, a cargo del fiscal David Carballo, con intervención del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de Azul.

Por razones legales y en resguardo de la identidad de la víctima, no se publican los datos personales del imputado, ya que se trata de su progenitor.