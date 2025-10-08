Se abrieron los sobres para la construcción de 57 viviendas en el Barrio Policía de Azul

El intendente Nelson Sombra participó en La Plata del acto de apertura de ofertas para la obra.

08/10/2025
Licitación barrio policial

El lunes pasado, en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas correspondiente a la licitación pública para la construcción de 57 viviendas e infraestructura en el Barrio Policía de Azul. En la ocasión, participaron el intendente Nelson Sombra, el secretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale y el director de Tierra y Hábitat Bernardo Sassano.

Del encuentro también formaron parte funcionarios del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, organismo que impulsa el proyecto.

Durante el acto, se presentaron cuatro propuestas correspondientes a las empresas INSA S.A., Majo Construcciones S.A., Guigivan SRL – TECMA S.A. UTE y Soterra Ingeniería SRL – Construcciones La Plata S.A. UTE.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $5.345.105.235,57, y prevé la edificación de las 57 viviendas en un sector delimitado por Avenida Mujica, Maipú Norte, Las Flores y calle 3.

Además de la construcción de las unidades habitacionales, el proyecto contempla la ejecución de redes de agua potable, cloacas, gas, electricidad y desagües pluviales, junto con veredas, rampas de accesibilidad y forestación del entorno urbano, lo que permitirá dotar al nuevo barrio de una infraestructura integral y mejorar la calidad de vida de las futuras familias beneficiarias.

