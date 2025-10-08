Se abrieron los sobres para la construcción de 57 viviendas en el Barrio Policía de Azul

El lunes pasado, en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas correspondiente a la licitación pública para la construcción de 57 viviendas e infraestructura en el Barrio Policía de Azul. En la ocasión, participaron el intendente Nelson Sombra, el secretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale y el director de Tierra y Hábitat Bernardo Sassano.

Del encuentro también formaron parte funcionarios del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, organismo que impulsa el proyecto.

Durante el acto, se presentaron cuatro propuestas correspondientes a las empresas INSA S.A., Majo Construcciones S.A., Guigivan SRL – TECMA S.A. UTE y Soterra Ingeniería SRL – Construcciones La Plata S.A. UTE.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $5.345.105.235,57, y prevé la edificación de las 57 viviendas en un sector delimitado por Avenida Mujica, Maipú Norte, Las Flores y calle 3.

Además de la construcción de las unidades habitacionales, el proyecto contempla la ejecución de redes de agua potable, cloacas, gas, electricidad y desagües pluviales, junto con veredas, rampas de accesibilidad y forestación del entorno urbano, lo que permitirá dotar al nuevo barrio de una infraestructura integral y mejorar la calidad de vida de las futuras familias beneficiarias.