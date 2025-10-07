Arrestaron a un hombre condenado por abuso sexual con acceso carnal

Este martes por la tarde, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul detuvo a un hombre que tenía sentencia firme por abuso sexual con acceso carnal, en el marco de una orden emitida por la Justicia local.

El operativo se realizó alrededor de las 15:40 horas en un domicilio ubicado en calle De los Fortines, donde fue aprehendido Francisco Tomás Laboroni, de 27 años. La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Silvia Torres.

Según informaron, antes de concretar la detención, los efectivos realizaron tareas encubiertas que permitieron establecer el paradero del acusado. Laboroni deberá cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión, luego de que la sentencia en su contra adquiriera firmeza el 19 de septiembre de 2025.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, mientras se aguarda la asignación de un cupo en una unidad penitenciaria.