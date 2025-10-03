Accidente de tránsito en Lavalle y Pringles:

En la tarde de este viernes, alrededor de las 18.30 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Lavalle y Pringles, en la ciudad de Azul.

El hecho involucró a un automóvil Renault 12 color verde, dominio XHY-023, conducido por Ariel Alejandro Gómez (41), y a una motocicleta Yamaha YBR 125cc color azul, patente 824-LFV, guiada por Carolina Nahir Nanni (33).

Como consecuencia del impacto, la motociclista debió ser trasladada al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones, aunque sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial de CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de peritajes. Se iniciaron actuaciones caratuladas como “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Carballo.