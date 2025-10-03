Accidente de tránsito en Lavalle y Pringles:

Detuvieron a tres personas y un cuarto acusado está prófugo y pidió eximición de prisión.
En la tarde de este viernes, alrededor de las 18.30 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Lavalle y Pringles, en la ciudad de Azul.
El hecho involucró a un automóvil Renault 12 color verde, dominio XHY-023, conducido por Ariel Alejandro Gómez (41), y a una motocicleta Yamaha YBR 125cc color azul, patente 824-LFV, guiada por Carolina Nahir Nanni (33).
Como consecuencia del impacto, la motociclista debió ser trasladada al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones, aunque sin riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial de CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de peritajes. Se iniciaron actuaciones caratuladas como “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Carballo.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Investigan las causas del fallecimiento.
Detuvieron a un hombre acusado de homicidio
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
Investigan las causales del fallecimiento.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Detuvieron a un hombre acusado de homicidio
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
Investigan las causas del fallecimiento.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Allanamiento y detención en Azul por una causa de producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Dr. Mauro Besarón: tradición médica y excelencia internacional al servicio de la comunidad
El neurocirujano de Azul formado en el Hospital Italiano, ofrece atención de excelencia internacional en nuestra ciudad.
Vuelco en la Ruta 226
Una mujer fue derivada al nosocomio de la vecina localidad.
Detuvieron a tres personas y un cuarto acusado está prófugo y pidió eximición de prisión.
Una persona fue derivada al nosocomio.