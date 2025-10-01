Detención por una causa de distribución de material pornográfico

Dr. Mauro Besarón: tradición médica y excelencia internacional al servicio de la comunidad
Allanamiento y detención en Azul por una causa de producción y distribución de material de abuso sexual infantil.Información general01/10/2025NdA
En la jornada de este miércoles, personal de la DDI Azul llevó adelante un allanamiento en el marco de la Investigación caratulada “Producción, comercialización y representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales” (art. 128 del Código Penal).
La medida, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo del Dr. Juan José Suárez y con intervención de la UFI N° 22 del Dr. Adrián Peiretti (subrogante), culminó con la detención de Juan Carlos Canelo, de 75 años.
El origen de la investigación se remonta a agosto de 2024, cuando el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) remitió reportes en los que se informaba que desde un domicilio de la ciudad de Azul se habían compartido, a través de la red social Facebook, videos e imágenes con material de abuso sexual infantil (MASI).
Tras diversas tareas investigativas e informes informáticos, los agentes lograron vincular el perfil de la red social con el sospechoso. En octubre del mismo año se efectuó un primer allanamiento que arrojó resultados positivos, permitiendo el secuestro de dispositivos que fueron sometidos a peritajes.
Con el cúmulo de pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías libró la orden de allanamiento y detención que se concretó este miércoles en un departamento de calle Lavalle 940 de Azul, donde Canelo fue arrestado y trasladado a la sede de la DDI para el cumplimiento de los recaudos legales.
El imputado será indagado en las próximas horas en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.
