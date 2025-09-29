Charla de Defensa Civil en la Escuela Agraria

La Comisión firmó el acta que habilita el beneficio desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
El jueves pasado, en la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Azul, se llevó a cabo una charla de prevención de riesgos y primeros auxilios destinada a estudiantes de 5º, 6º y 7º año. La capacitación estuvo a cargo de personal de Defensa Civil y se enmarca en una serie de encuentros que continuarán en las próximas semanas.
Según informaron desde la institución, el programa también alcanzará al resto del alumnado y al cuerpo docente, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para actuar ante distintas situaciones de emergencia.
La propuesta surgió a partir de un relevamiento realizado entre profesores, quienes identificaron riesgos específicos vinculados con las actividades que se desarrollan cotidianamente en la escuela. Estos escenarios, por su naturaleza, requieren una especial atención y preparación para prevenir accidentes y, en caso de ser necesario, saber cómo responder de manera adecuada.
Se realizaron las Jornadas “Desafíos de la Logística en el centro de la Provincia”
Se llevaron a cabo el día jueves,
Sombra impulsa un amparo por la Ruta 3, pero antes no cuestionó la falta de autovía
El Intendente de Azul presentó un amparo ante la Justicia por la obra en Ruta Nacional 3.
Se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Camping Municipal.
La empresa donó ejemplares por cada año de servicio.
Organizada por la Asociación del Centro Educativo para la Producción Total N° 31 junto a la comunidad de Pablo Acosta.
Accidente múltiple en Av. Mitre y Lavalle
El hecho se produjo minutos después de las 12 horas.
Detuvieron a un hombre en la vía pública y realizaron dos allanamientos por venta de drogas en Olavarría
Por el momento no han brindado los datos del aprehendido.
Robo de moto terminó en un choque
Además un menor fue trasladado al hospital.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Investigan las causales del fallecimiento.
Detuvieron a un hombre acusado de homicidio
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
Investigan las causas del fallecimiento.
Jornadas de salud en los CAPS y cierre del Mes de la Atención Primaria
Las actividades tendrán su cierre este miércoles 1 de octubre en el barrio Bidegain.