Charla de Defensa Civil en la Escuela Agraria

El jueves pasado, en la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Azul, se llevó a cabo una charla de prevención de riesgos y primeros auxilios destinada a estudiantes de 5º, 6º y 7º año. La capacitación estuvo a cargo de personal de Defensa Civil y se enmarca en una serie de encuentros que continuarán en las próximas semanas.

Según informaron desde la institución, el programa también alcanzará al resto del alumnado y al cuerpo docente, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para actuar ante distintas situaciones de emergencia.

La propuesta surgió a partir de un relevamiento realizado entre profesores, quienes identificaron riesgos específicos vinculados con las actividades que se desarrollan cotidianamente en la escuela. Estos escenarios, por su naturaleza, requieren una especial atención y preparación para prevenir accidentes y, en caso de ser necesario, saber cómo responder de manera adecuada.