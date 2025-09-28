Hallaron a una vecina sin vida en un domicilio de nuestra ciudad

En la noche de este domingo, alrededor de las 22 hs una mujer de 76 años fue hallada sin vida en su domicilio de calle Burgos 391, en la ciudad de Azul.

Según información oficial, la mujer fue identificada como Nélida Eva Correa.

Hasta el lugar se acercaron efectivos policiales de CPA tras un llamado al 911. También se hizo presente una ambulancia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde profesionales de la salud constataron el fallecimiento.

En el lugar trabajó Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes. La causa quedó caratulada como “Averiguación causal de muerte”, con intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul.

