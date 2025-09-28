Un vecino de 64 años falleció por una herida de arma de fuego

Detuvieron a un hombre acusado de homicidio
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
En la mañana de este domingo, un trágico hecho ocurrió en nuestra ciudad. Cerca de las 6:30 horas, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Leyria 625, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de urgencia.
Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a Gustavo Antonio Ciappina, de 64 años, tendido en la vereda boca abajo, con una herida de arma de fuego en la sien derecha y un revólver a la altura de sus pies.
De inmediato, una ambulancia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” trasladó al hombre con signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, desde el nosocomio se confirmó posteriormente su fallecimiento.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, bajo la intervención de la UFI N°6, a cargo de la Dra. Serrano, del Departamento Judicial de Azul.
Las actuaciones quedaron caratuladas como “suicidio en grado de tentativa”, aunque luego fueron actualizadas tras el deceso de la víctima.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil o de riesgo, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135, o al 0800-345-1435 desde cualquier punto del país.
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Además un menor fue trasladado al hospital.
El hecho se produjo minutos después de las 12 horas.
No se instruyeron actuaciones penales, únicamente se labraron actuaciones policiales por el siniestro.
Dos mujeres resultaron con lesiones leves.
El hecho se produjo minutos después de las 12 horas.
Será el día martes 7 de octubre a las 9 hs.
Por el momento no han brindado los datos del aprehendido.
Además un menor fue trasladado al hospital.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Recomendaciones del fiscal Dr. Lucas Moyano.
Investigan las causales del fallecimiento.
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.