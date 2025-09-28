Detuvieron a un hombre acusado de homicidio

Ayer sábado por la tarde, personal policial de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Arenales al 1500, en el marco de la investigación por el homicidio de Carlos Romero, de 32 años.

El operativo se realizó alrededor de las 14:10 horas y tuvo como resultado la detención de Adam David Mansilla, de 33 años, señalado como presunto autor del hecho. La medida se concretó tras tareas de investigación que incluyeron pericias de telefonía y declaraciones testimoniales.

El caso se inició en el mes de julio, más precisamente el día 12, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación violenta en el domicilio de calle Corrientes 1348. Al llegar al lugar, personal policial encontró en la entrada de la vivienda a Romero, con una herida de arma blanca en la zona del torso.

En el interior de la morada se encontraban Rocío Rodríguez, quien desde el primer momento quedó con prisión preventiva, y el propio Mansilla, quien fue arrestado este fin de semana.

Según informaron, el detenido quedó alojado en sede policial y a disposición de la UFI interviniente, que avaló el procedimiento y definirá en las próximas horas la audiencia judicial.