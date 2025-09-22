Se realizó en Azul el 1° Congreso Distrital sobre Educación Sexual Integral

Continúan las actividades en el marco del aniversario de la Atención Primaria de la Salud
Buscan fortalecer la prevención, la promoción de la salud y el acceso a derechos en las distintas comunidades del distrito.
Hoy en el Salón Cultural tuvo lugar el 1° Congreso Distrital sobre Educación Sexual Integral (ESI), un espacio de intercambio de experiencias educativas y comunitarias que incluyó la presentación de la colección “ESI en las escuelas bonaerenses, más derechos en las aulas”.
La actividad fue organizada por el equipo de la Jefatura Región 25 y contó con la presencia de la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el director de Cultura, Juan Manuel Cabral; autoridades educativas, inspectores, docentes y alumnos.
Durante la apertura, Barbalarga subrayó: “Nos encanta que el Salón Cultural sea un lugar para el encuentro, para conocernos y reconocernos fundamentalmente y para que encarnemos todos estas cuestiones que tienen que ver con los derechos. En este momento tan difícil, hablar de ESI es una necesidad urgente para reforzar y volver a tener convicción de que para el convencimiento necesitamos una profunda capacitación, porque tenemos que defendernos de muchos discursos que van en contra de estos derechos”.
Asimismo, la funcionaria expresó: “Ojalá sea una jornada fructífera para salir fortalecidos y hacer lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar para los jóvenes, para que encarnen los derechos de manera real y que sean una conquista definitiva”.
En el marco del encuentro se realizó una entrega simbólica de la colección, que se completará a lo largo de esta semana. La misma está conformada por 28 títulos que incluyen obras literarias, material para la formación docente y recursos pedagógico-didácticos.
En el distrito se distribuirán más de cinco mil ejemplares, destinados a todas las escuelas y jardines de gestión pública y privada.
