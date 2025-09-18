Dos hombres fueron detenidos tras embestir a un policía en un control

Ocurrió en jurisdicción de Azul.

En la madrugada del jueves, dos motociclistas fueron aprehendidos luego de intentar evadir un control policial en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 226, en jurisdicción de Azul.

Según informaron, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) se encontraba realizando un operativo a raíz de un accidente de tránsito cuando intentó detener la marcha de una motocicleta con dos ocupantes. Los sujetos desoyeron la orden, esquivaron el control y embistieron a un efectivo, provocándole lesiones en el tobillo derecho, mano izquierda y cuello.

Tras el impacto, se inició una persecución a alta velocidad que finalizó en la intersección de la Ruta Nacional Nº 226 y la Ruta Provincial Nº 51, donde los sospechosos fueron finalmente interceptados y reducidos.

Los aprehendidos fueron identificados como Leonel Antilef, de 36 años, domiciliado en Azul, y Darío Andrés Suárez, de 27 años, también residente en la ciudad. Ambos circulaban en una motocicleta Honda Biz (patente 252 HFC), que fue secuestrada.

La causa fue caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, con intervención de la UFI Nº 13 a cargo del fiscal Adrián Peretti.

En horas de la mañana, los dos hombres prestaron declaración indagatoria ante el magistrado interviniente, quien posteriormente les otorgó la libertad.

