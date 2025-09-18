Desmanteló una red narco que operaba en el corazón de Buenos Aires
Dos hombres fueron detenidos tras embestir a un policía en un control
Ocurrió en jurisdicción de Azul.Información general18/09/2025NdA
En la madrugada del jueves, dos motociclistas fueron aprehendidos luego de intentar evadir un control policial en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 226, en jurisdicción de Azul.
Según informaron, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) se encontraba realizando un operativo a raíz de un accidente de tránsito cuando intentó detener la marcha de una motocicleta con dos ocupantes. Los sujetos desoyeron la orden, esquivaron el control y embistieron a un efectivo, provocándole lesiones en el tobillo derecho, mano izquierda y cuello.
Tras el impacto, se inició una persecución a alta velocidad que finalizó en la intersección de la Ruta Nacional Nº 226 y la Ruta Provincial Nº 51, donde los sospechosos fueron finalmente interceptados y reducidos.
Los aprehendidos fueron identificados como Leonel Antilef, de 36 años, domiciliado en Azul, y Darío Andrés Suárez, de 27 años, también residente en la ciudad. Ambos circulaban en una motocicleta Honda Biz (patente 252 HFC), que fue secuestrada.
La causa fue caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, con intervención de la UFI Nº 13 a cargo del fiscal Adrián Peretti.
En horas de la mañana, los dos hombres prestaron declaración indagatoria ante el magistrado interviniente, quien posteriormente les otorgó la libertad.
