Dos hombres fueron detenidos tras embestir a un policía en un control

En la madrugada del jueves, dos motociclistas fueron aprehendidos luego de intentar evadir un control policial en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 226, en jurisdicción de Azul.

Según informaron, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) se encontraba realizando un operativo a raíz de un accidente de tránsito cuando intentó detener la marcha de una motocicleta con dos ocupantes. Los sujetos desoyeron la orden, esquivaron el control y embistieron a un efectivo, provocándole lesiones en el tobillo derecho, mano izquierda y cuello.

Tras el impacto, se inició una persecución a alta velocidad que finalizó en la intersección de la Ruta Nacional Nº 226 y la Ruta Provincial Nº 51, donde los sospechosos fueron finalmente interceptados y reducidos.

Los aprehendidos fueron identificados como Leonel Antilef, de 36 años, domiciliado en Azul, y Darío Andrés Suárez, de 27 años, también residente en la ciudad. Ambos circulaban en una motocicleta Honda Biz (patente 252 HFC), que fue secuestrada.

La causa fue caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, con intervención de la UFI Nº 13 a cargo del fiscal Adrián Peretti.

En horas de la mañana, los dos hombres prestaron declaración indagatoria ante el magistrado interviniente, quien posteriormente les otorgó la libertad.