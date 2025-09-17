Despiste y vuelco de un camión en Ruta 3

Este miércoles se produjo un siniestro vial en el kilómetro 296 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul.

Según informaron, un camión Ford Cargo (patente FUK 334) con acoplado (patente XCN 268), que transportaba piedras, despistó y volcó sobre la cinta asfáltica. El vehículo era conducido por Adrián Leonardo Maradeo, de 39 años, oriundo de San Miguel del Monte.

Como consecuencia del vuelco, el camión y la carga quedaron sobre la ruta, lo que obligó a cortar la circulación en su totalidad.

En el lugar trabajan efectivos de Vial Azul, Corredores Viales, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y personal del SAME, que trasladó al conductor al Hospital Municipal de Azul.

Se recomienda circular con precaución y respetar los desvíos señalizados hasta que se libere la ruta.