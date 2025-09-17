Se desarrolla en Azul la Expo Cruz Roja con talleres abiertos a la comunidad

Durante esta jornada en el Complejo Cultural San Martín se lleva a cabo la Expo Cruz Roja, una propuesta abierta a la comunidad destinada a brindar conocimientos sobre técnicas básicas de primeros auxilios, dar a conocer las acciones que impulsa la institución e invitar a los vecinos a sumarse al voluntariado.

La actividad se extenderá hasta las 18 horas aproximadamente, con la realización de talleres y demostraciones prácticas orientadas a brindar herramientas esenciales para actuar ante diferentes situaciones de emergencia.

En ese marco, esta mañana el intendente Nelson Sombra participó de parte de las actividades, donde destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Este encuentro fomenta la participación ciudadana y la formación en herramientas que pueden salvar vidas. Es fundamental que la comunidad se acerque y se involucre en estas capacitaciones que fortalecen nuestra preparación como sociedad”, expresó.

De esta manera, la Expo Cruz Roja se consolida como un espacio de aprendizaje, concientización y compromiso comunitario, acercando a los vecinos recursos fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud.