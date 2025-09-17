Se desarrolla en Azul la Expo Cruz Roja con talleres abiertos a la comunidad

Las tareas incluyen recambio de luminarias y limpieza de cableado en desuso, en articulación con el CEDA y la CEAL.
Durante esta jornada en el Complejo Cultural San Martín se lleva a cabo la Expo Cruz Roja, una propuesta abierta a la comunidad destinada a brindar conocimientos sobre técnicas básicas de primeros auxilios, dar a conocer las acciones que impulsa la institución e invitar a los vecinos a sumarse al voluntariado.
La actividad se extenderá hasta las 18 horas aproximadamente, con la realización de talleres y demostraciones prácticas orientadas a brindar herramientas esenciales para actuar ante diferentes situaciones de emergencia.
En ese marco, esta mañana el intendente Nelson Sombra participó de parte de las actividades, donde destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Este encuentro fomenta la participación ciudadana y la formación en herramientas que pueden salvar vidas. Es fundamental que la comunidad se acerque y se involucre en estas capacitaciones que fortalecen nuestra preparación como sociedad”, expresó.
De esta manera, la Expo Cruz Roja se consolida como un espacio de aprendizaje, concientización y compromiso comunitario, acercando a los vecinos recursos fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud.
Arribó a Azul el nuevo transformador que duplicará la capacidad energética del distrito
Con este avance, Azul da un paso estratégico en la modernización de su infraestructura energética.
El equipo de 40 MVA será instalado en la Estación Transformadora Transba.
La directora de Políticas de Inclusión, Patricia Cotugno, participó en La Plata de una reunión organizada por COPRODIS.
Cacharí celebró su 129° aniversario con acto oficial y actividades comunitarias
Hubo izamiento de la bandera, entonación del Himno y homenaje al fundador Mariano Falomir y al agrimensor Juan Andrade en el cementerio local.
El Municipio de Azul impulsa medidas de apoyo y fortalecimiento al sector agrario
Con acciones conjuntas con productores e instituciones, la comuna busca fortalecer al sector agrario local, sumar valor agregado y consolidar a Azul como referente regional.
Esta mañana se inauguró en el Salón Cultural con la presencia de autoridades provinciales, municipales, docentes e instituciones educativas.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
Fue el día martes en horas de la noche.
Una jornada abierta para aprender técnicas básicas de primeros auxilios y conocer cómo trabaja la Cruz Roja en Azul.