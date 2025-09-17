El intendente Sombra recorrió las obras de modernización del centro comercial

Hoy, el intendente Nelson Sombra supervisó los trabajos de modernización en el centro comercial de Azul, donde verificó el avance de la instalación de nuevas luminarias y dialogó con los comerciantes de la zona. Estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, y el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano.

Al respecto, Sombra expresó: “Esto era muy ansiado; todos entendimos que el centro estaba bastante estancado en su modernización y arrancar con esta propuesta de luminaria, que es el primer paso de lo que pretendemos hacer acá, nos da mucha felicidad. Falta muy poco para que se enciendan estas luces”.

Por su parte, Vitale explicó que “son fondos de la Ordenanza N° 3000 que se abonan a través de la factura de energía eléctrica de todos los vecinos. La obra, que contempla 40 luminarias, está en etapa de montaje de columnas. Estimamos que en unos 15 días finalizará”.

A su turno, Pagano remarcó que “esto es una motivación para los comerciantes, para la actividad comercial de Azul y para la comunidad, ya que es un sector estratégico, un lugar de encuentro y sociabilidad”. Además, señaló que “estamos articulando con el CEDA y comerciantes diferentes actividades de promoción para que los vecinos puedan acercarse y acceder a los productos que ofrece la zona”.

Cabe recordar que los trabajos se desarrollan en el marco del convenio firmado con la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y consisten en el recambio de la iluminación colgante existente, así como en la limpieza de cables en desuso.

Estas acciones buscan mejorar la seguridad, la transitabilidad y la puesta en valor del centro de la ciudad, dentro del proyecto Centro Comercial a Cielo Abierto, impulsado de manera conjunta por el Centro Empresario de Azul (CEDA), el Municipio, entidades y vecinos.