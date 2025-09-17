El intendente Sombra recorrió las obras de modernización del centro comercial

Una jornada abierta para aprender técnicas básicas de primeros auxilios y conocer cómo trabaja la Cruz Roja en Azul.
Hoy, el intendente Nelson Sombra supervisó los trabajos de modernización en el centro comercial de Azul, donde verificó el avance de la instalación de nuevas luminarias y dialogó con los comerciantes de la zona. Estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale, y el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano.
Al respecto, Sombra expresó: “Esto era muy ansiado; todos entendimos que el centro estaba bastante estancado en su modernización y arrancar con esta propuesta de luminaria, que es el primer paso de lo que pretendemos hacer acá, nos da mucha felicidad. Falta muy poco para que se enciendan estas luces”.
Por su parte, Vitale explicó que “son fondos de la Ordenanza N° 3000 que se abonan a través de la factura de energía eléctrica de todos los vecinos. La obra, que contempla 40 luminarias, está en etapa de montaje de columnas. Estimamos que en unos 15 días finalizará”.
A su turno, Pagano remarcó que “esto es una motivación para los comerciantes, para la actividad comercial de Azul y para la comunidad, ya que es un sector estratégico, un lugar de encuentro y sociabilidad”. Además, señaló que “estamos articulando con el CEDA y comerciantes diferentes actividades de promoción para que los vecinos puedan acercarse y acceder a los productos que ofrece la zona”.
Cabe recordar que los trabajos se desarrollan en el marco del convenio firmado con la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y consisten en el recambio de la iluminación colgante existente, así como en la limpieza de cables en desuso.
Estas acciones buscan mejorar la seguridad, la transitabilidad y la puesta en valor del centro de la ciudad, dentro del proyecto Centro Comercial a Cielo Abierto, impulsado de manera conjunta por el Centro Empresario de Azul (CEDA), el Municipio, entidades y vecinos.
Arribó a Azul el nuevo transformador que duplicará la capacidad energética del distrito
Con este avance, Azul da un paso estratégico en la modernización de su infraestructura energética.
La directora de Políticas de Inclusión, Patricia Cotugno, participó en La Plata de una reunión organizada por COPRODIS.
Cacharí celebró su 129° aniversario con acto oficial y actividades comunitarias
Hubo izamiento de la bandera, entonación del Himno y homenaje al fundador Mariano Falomir y al agrimensor Juan Andrade en el cementerio local.
El Municipio de Azul impulsa medidas de apoyo y fortalecimiento al sector agrario
Con acciones conjuntas con productores e instituciones, la comuna busca fortalecer al sector agrario local, sumar valor agregado y consolidar a Azul como referente regional.
Esta mañana se inauguró en el Salón Cultural con la presencia de autoridades provinciales, municipales, docentes e instituciones educativas.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
Fue el día martes en horas de la noche.
Las tareas incluyen recambio de luminarias y limpieza de cableado en desuso, en articulación con el CEDA y la CEAL.
