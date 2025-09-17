Azul recibe un nuevo transformador que duplicará su capacidad energética

Desde la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y el Municipio de Azul informaron la llegada a la ciudad de un transformador de 40 MVA que será instalado en la Estación Transformadora Transba. Si bien no se precisó el horario exacto, debido a la complejidad logística que implica el traslado de un equipo de dimensiones extraordinarias, se confirmó que se trata de un avance clave para el futuro energético del distrito.

Este nuevo equipamiento permitirá ampliar la potencia instalada, cubrir la demanda proyectada a diez años y posibilitar el desarrollo de nuevas industrias y emprendimientos en Azul. Desde el Municipio destacaron que la concreción de esta etapa es el resultado de las gestiones conjuntas entre la comuna y la CEAL, orientadas a garantizar un abastecimiento adecuado que favorezca la radicación de empresas, la generación de empleo y el crecimiento de la comunidad.

En este marco, el intendente Nelson Sombra expresó:

“Estamos ante un día histórico para Azul. La llegada de este transformador no es fruto de la casualidad, sino de un proceso de planificación y gestiones concretas que llevamos adelante junto a la CEAL, pensando en el futuro de nuestra comunidad. Este paso significa desarrollo, más empleo, más industria y trabajo para nuestro Partido. Así construimos comunidad, con acciones que nos encaminan hacia el Bicentenario y hacia el Azul que nos merecemos”.

Asimismo, remarcó que “este transformador equivale a duplicar la capacidad energética de Azul. Esa magnitud muestra claramente la dimensión de lo que significa para nuestro futuro. Cuando hablamos del Bicentenario no lo hacemos solo como una fecha, sino como una meta hacia la cual proyectamos a Azul. Con obras como esta estamos construyendo la base de ese Azul del desarrollo, inclusivo y con igualdad de oportunidades”.

Con esta incorporación, Azul da un paso decisivo en la modernización de su infraestructura energética, consolidando las condiciones necesarias para sostener el crecimiento del distrito en los próximos años. La comunidad en su conjunto se verá fortalecida por este avance histórico.