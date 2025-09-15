Un cable suelto provocó la caída de un motociclista

Sucedió alrededor de las 11 horas.
En la tarde del domingo, alrededor de las 18 horas, se registró un incidente en calle República de Italia entre Güemes y Olavarría, en la ciudad de Azul.
El hecho tuvo como víctima a Guido Alexis Pedemonte, de 23 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c, dominio A251IYE, de color blanco. Según informaron, por causas que se tratan de establecer, el rodado se enganchó con un cable de luz eléctrica perteneciente a la empresa de transporte de energía TRANSBA que se encontraba suelto.
El impacto provocó la caída del joven, quien sufrió lesiones que, de acuerdo al parte médico, no revisten riesgo de vida. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” para su atención.
En el lugar trabajó personal policial del CPA, y se solicitó la colaboración de la Policía Científica para la realización de pericias.
La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” con intervención de la UFI N° 13 a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.
