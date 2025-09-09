Entrega de equipamiento reparado y planificación de mejoras en la Escuela Nº 18

El presidente del Consejo Escolar, Leandro Ferraro, junto al regente del Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401, Román Ros, visitaron la Escuela Primaria N° 18 donde entregaron una heladera con freezer que fue reparada por estudiantes del CFL en el marco de las prácticas profesionalizantes. El motor del equipo fue adquirido con fondos del Consejo Escolar, como parte del convenio vigente entre ambas instituciones.

Durante la jornada, también mantuvieron una reunión con directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 11, que comparte edificio con la primaria, con el objetivo de abordar distintas necesidades de infraestructura. En este sentido, se evaluó la reparación del mobiliario existente y se avanzó en la planificación de un nuevo espacio destinado a mejorar las condiciones edilicias y pedagógicas de la institución.