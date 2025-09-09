Entrega de equipamiento reparado y planificación de mejoras en la Escuela Nº 18

La diferencia a favor de La Libertad avanza se dio en las localidades.
El presidente del Consejo Escolar, Leandro Ferraro, junto al regente del Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401, Román Ros, visitaron la Escuela Primaria N° 18 donde entregaron una heladera con freezer que fue reparada por estudiantes del CFL en el marco de las prácticas profesionalizantes. El motor del equipo fue adquirido con fondos del Consejo Escolar, como parte del convenio vigente entre ambas instituciones.
Durante la jornada, también mantuvieron una reunión con directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 11, que comparte edificio con la primaria, con el objetivo de abordar distintas necesidades de infraestructura. En este sentido, se evaluó la reparación del mobiliario existente y se avanzó en la planificación de un nuevo espacio destinado a mejorar las condiciones edilicias y pedagógicas de la institución.
Tuvo lugar el acto por el Día del Inmigrante
Además se colocó un árbol al pie del monolito que da nombre al espacio.
La propuesta, impulsada junto al Senado de la Provincia, se replicará hoy a las 14 en el Club San José (San Carlos y Bolívar), abierta a toda la comunidad.
Hoy iniciaron las tareas de bacheo asfáltico en caliente en calle De Paula y sus intersecciones con Roca, 9 de Julio y Bolívar.
El 14 de septiembre habrá un banderazo en el acceso a Azul, donde vecinos e instituciones podrán firmar la carta de apoyo al reclamo.
Estas iniciativas se enmarcan en el programa Energía Argentina.
Choque frontal en la Ruta 3
Un hombre resultó herido.
Robo en la Escuela 62 de Azul.
Fue este lunes en horas del mediodía.
Accidente de tránsito en Leyria y Rivas: un utilitario volcó tras una colisión
Ambos conductores resultaron ilesos.
Desde el nosocomio informaron que había ingresado en estado crítico.