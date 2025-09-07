Choque entre dos motos en Avenida Mitre y Comandante Franco

En la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:30, se registró un grave accidente de tránsito en la intersección de Avenida Mitre y Comandante Franco.

El siniestro estuvo protagonizado por dos motocicletas: una Yamaha Crypton, de color rojo y sin dominio colocado, conducida por Mariel Andrea Basilone, de 20 años, y una Zanella ZB, de color gris topo, dominio A014LQZ, conducida por Pablo Méndez, de 32 años.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron y los conductores fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Méndez ingresó inconsciente y con lesiones de gravedad, con riesgo de vida, según informaron en el nosocomio.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y se convocó a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Interviene en la causa la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.