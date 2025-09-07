Choque entre dos motos en Avenida Mitre y Comandante Franco

Dos mujeres fueron derivadas al nosocomio.
En la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:30, se registró un grave accidente de tránsito en la intersección de Avenida Mitre y Comandante Franco.
El siniestro estuvo protagonizado por dos motocicletas: una Yamaha Crypton, de color rojo y sin dominio colocado, conducida por Mariel Andrea Basilone, de 20 años, y una Zanella ZB, de color gris topo, dominio A014LQZ, conducida por Pablo Méndez, de 32 años.
Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron y los conductores fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Méndez ingresó inconsciente y con lesiones de gravedad, con riesgo de vida, según informaron en el nosocomio.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y se convocó a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Interviene en la causa la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.
Incendio en EFASA
Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.
El arresto se realizó este miércoles.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Fue el día lunes 1 de septiembre.
Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una vivienda y amenazar al propietario
El sujeto quedó a disposición de la justicia.
El arresto se realizó este miércoles.
Las emergencias deben comunicarse al 911 y el teléfono de contacto es 423791.
Choque frontal en la Ruta 3
Un hombre resultó herido.
Incendio en EFASA
Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.
Dos mujeres fueron derivadas al nosocomio.
Un hombre se encuentra en grave estado de salud.