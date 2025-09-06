Accidente de tránsito en De Paula Y Av Perón

Este sábado, alrededor de las 11:30, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles De Paula y avenida Perón, en la ciudad de Azul.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Volkswagen Golf, dominio CIJ-761, color dorado, conducido por Susana Lis Orue, de 46 años, y un Volkswagen Gol, dominio DXN-029, color gris, manejado por Mariana Belén Luján, de 37 años.

A raíz del siniestro, ambas conductoras fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaban lesiones, aunque sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.